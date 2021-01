O Presidente demorou quase uma semana a fazer a primeira declaração pública, depois de ter dito aos apoiantes para marcharem até ao Capitólio. Donald Trump disse não querer violência.

Houve agora uma fuga do rascunho do artigo do impeachment, cuja moção está a poucas horas de avançar no Congresso. O documento diz que Trump será sempre uma ameaça e que é por isso necessário o impeachment.