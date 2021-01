Washington vira campo armado para a tomada de posse de Biden

US ARMY

A capital do país continua a aumentar as medidas de segurança para da posse de Joe Biden, que acontecerá no dia 20, quarta-feira. Os acessos a monumentos foram cortados e foram colocados postos de controlo de veículos.

As tropas da Guarda Nacional invadiram Washington no sábado, ao mesmo tempo que vários governadores respondiam a pedidos da Defesa dos Estados Unidos para reforço das tropas.

A pressão para ter um contingente maior denuncia o temor de que grupos extremistas violentos estejam a preparar um ataque semelhante com o do Capitólio.