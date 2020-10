Voto porta a porta será estreado nas Eleições Presidenciais

O voto porta a porta vai ser estreado nas Eleições Presidenciais de janeiro para quem estiver em confinamento obrigatório.

A notícia é avançada pelo Jornal de Notícias, que diz também que serão criadas mesas para o voto antecipado em todos os concelhos.

O plano para as Presidenciais está a ser desenhado pelo Governo em conjunto com as autarquias, onde o principal objetivo é evitar que pandemia leve os eleitores a não votar.

A solução faz parte das propostas do PS e do PSD que serão debatidas esta sexta-feira no Parlamento.