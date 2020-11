Marisa Matias: "Estou convicta de que ficarei à frente do André Ventura"

A pouco mais de dois meses das presidenciais, as sondagens são mais favoráveis ao líder do Chega do que à candidata do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, e a João Ferreira, apoiado pelo PCP.

O candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, alerta para "o risco" de Marcelo "reabilitar" a direita num segundo mandato.

Quando à gestão da pandemia, que nenhum candidato presidencial pode ignorar, João Ferreira alerta para as consequências que a suspensão dos cuidados de saúde pode ter para os doentes não covid.

Marisa Matias, entrevistada pela TSF e pelo Diário de Notícias, defende que se deve recorrer aos hospitais privados, mas de forma transparente.