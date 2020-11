Presidenciais. “Os demais candidatos não têm a ambição de derrotar Marcelo”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou esta terça-feira as eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2021. Ainda sem ter anunciado a sua recandidatura, a editora de política da SIC acredita que o fará na próxima semana, de forma a não introduzir mais ruído “numa cena já de si ruidosa”.

“A acontecer, fará sentido que seja só na próxima semana. Ainda estamos todos a tentar compreender as regras do novo estado de emergência, há o controverso congresso do PCP no fim de semana”, afirmou.

Sobre a campanha, considera que as atenções vão estar centradas em quatro candidatos, sendo o mais popular Marcelo Rebelo de Sousa, para o qual as sondagens apontam “uma reeleição com facilidade”. Por essa razão, acredita que os demais candidatos não têm ambição de o derrotar, mas de usar as presidenciais como um palco para transmitir mensagens.

Cristina Figueiredo diz, por exemplo, que Ana Gomes servir-se-á das próximas semanas para vincar mensagens contra a corrupção e “um sistema cheio de vícios”, Marisa Matias e João Ferreira estarão a trabalhar para o seu eleitorado, e André Ventura deverá aproveitar “muito bem todos os nichos de mediatismo”.