Ana Gomes: "Parece-me muito perigoso se Marcelo continuar a ser Presidente no pós-Costa"

Ana Gomes, candidata à presidência da República, disse esta segunda-feira que considera Marcelo Rebelo de Sousa o maior instabilizador do Estado, referindo-se às declarações proferidas pelo Presidente da República sobre a morte de Sá Carneiro, num entrevista ao Observador.

Marcelo Rebelo de Sousa revelou, em exclusivo ao Expresso da Meia-Noite, que acreditava que o ex-primeiro-ministro tinha morrido num atentado e não num acidente. Ana Gomes concorda com a tese de Marcelo, mas não deixa de sublinhar que "esta é a maior suspeita que se pode levantar sobre todas as instituições do Estado", defendendo a reabertura do caso.

Sobre o acordo do PSD com o Chega, nos Açores, a socialista refere que não permitiria que isso acontecesse caso fosse Presidente, afirmando que será "muito perigoso" Marcelo Rebelo de Sousa continuar a ser Presidente num cenário político pós-António Costa.