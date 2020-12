Presidenciais. Ana Gomes assume-se do "socialismo democrático" e critica PS

A candidata presidencial Ana Gomes assumiu-se esta quarta-feira como representante do "socialismo democrático", reiterando críticas aos dirigentes do PS pela liberdade de voto dada aos militantes nas eleições de 24 de janeiro.

A ex-eurodeputada, de 66 anos, formalizou o processo de candidatura a Belém com 8.320 assinaturas certificadas por juntas de freguesia, no Tribunal Constitucional, em Lisboa, embora tenha reunido "mais de 10.000", num processo de recolha em suporte de papel que considerou "obsoleto e kafkiano", pois o Ministério da Administração Interna (MAI) tem toda a informação centralizada.

"Se eu não estivesse aqui, não haveria um candidato do campo do socialismo democrático, fazendo a convergência de todos os que defendem a democracia", sublinhou, lamentando a "decisão triste de alguns dirigentes do partido que, no fundo, incentivaram os militantes a votarem no candidato de direita [o atual chefe de Estado Marcelo Rebelo de Sousa]".