Quem são os candidatos a Belém?

Apesar de terem sido aceites sete candidatos, nos boletins de voto, da responsabilidade da Comissão Nacional de Eleições, constam oito nomes.

O primeiro é o do militar Eduardo Baptista que foi aceite a sorteio no Tribunal Constitucional para estabelecer a ordem dos nomes no boletim de voto mas cuja candidatura foi rejeitada por apresentar várias irregularidades.

Segue-se, pela ordem sorteada pelo Tribunal Constitucional para os boletins de votos, um breve retrato dos sete candidatos presidenciais.