Longas filas para o voto antecipado nas presidenciais

Mais de 246 mil eleitores estão hoje a votar antecipadamente para as presidenciais da próxima semana. É o número mais alto de inscritos até agora e as filas para as urnas eram visíveis, esta manhã, em vários distritos do país.

Lisboa é o concelho com mais inscritos, seguido do Porto e Coimbra. Este ano a votação foi alargada para as sedes dos concelhos com o objetivo de evitar concentrações de pessoas por causa da pandemia.