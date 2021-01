Presidenciais. Maioria dos candidados ruma a norte a quatro dias das eleições

A maioria dos sete candidatos presidenciais ruma esta quarta-feira a norte, com ações de campanha previstas para Braga, Porto ou Póvoa de Varzim, quando faltam apenas quatro dias para as eleições de 24 de janeiro.

Em Braga, Ana Gomes visita a cozinha solidária "Virar a Página" e a Escola de Medicina da Universidade do Minho de manhã. Da parte da tarde, a campanha é virtual, com duas sessões 'online'.

A primeira é a habitual sessão das 18:00, hoje sobre o mote "Portugal, país inovador, de descentralização e regionalização", com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, o ex-ministro João Cravinho e o economista Fernando Freire. A segunda, marcada para as 19:30, é uma conversa com jovens socialistas, organizada pela JS do Porto.

No Porto, a candidata bloquista Marisa Matias visita de manhã uma ama da segurança social, à tarde segue para Braga, para um encontro com trabalhadores da empresa Bosch e, à noite, tem um comício virtual a partir do Teatro Circo, onde estará também a deputada Mariana Mortágua.

João Ferreira também ruma a norte, com quatro ações previstas. O dia de campanha do candidato comunista só começa às 13:45 com uma visita a uma exploração agrícola na Gafanha da Boa Hora, concelho de Vagos, distrito de Aveiro, e depois uma viagem de comboio na linha do Vouga.

Ao final da tarde, participa numa sessão pública em São João da Madeira, sobre os direitos das mulheres, fechando a agenda com um encontro com pescadores no porto da Póvoa de Varzim, já pelas 21:00.

Tiago Mayan Gonçalves tem apenas uma ação prevista, bem perto de casa: uma visita à Refood da Foz do Douro, no Porto, que ajudou a constituir e onde é voluntário.

Vitorino Silva continua em teletrabalho e desta vez vai estar à conversa com o Grupo Universitário de Debates e Opiniões da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e com uma associação de integração de migrantes, ambas por videoconferência.

O candidato do Chega, André Ventura, vai repetir o comício 'drive-in', hoje em Leiria, e depois vai passear pela cidade à boleia do camião de campanha, num percurso que termina junto ao mosteiro da Batalha, para mais um comício.

Marcelo Rebelo de Sousa, atual chefe de Estado e recandidato, apoiado por PSD e CDS-PP, não divulgou agenda de campanha para hoje.

As últimas da campanha:

As eleições presidenciais, que se realizam em plena pandemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976. A campanha eleitoral decorre até 22 de janeiro.

Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).