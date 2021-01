Vitorino Silva "orgulhoso" de participação eleitoral

Vitorino Silva mostrou-se satisfeito com as projeções da abstenção que rodam os valores entre 56 e 60%. O candidato às presidenciais elogia a atitude dos portugueses por terem ido votar apesar do momento que o país atravessa devido à covid-19.

"Fiquei muito contente com a votação que os portugueses realizaram hoje", revelou o candidato aos jornalistas.

Sobre as sondagens apresentadas ao longo da campanha, deixou algumas críticas: "Todos sabem que eu não acredito em sondagens, houve sondagens que me davam 0%, houve sondagens em que havia sete candidatos e não me puseram a mim".

O candidato às presidenciais Vitorino Silva afirmou ainda que os objetivos da campanha foram cumpridos. "Toda a gente sabe que fiz uma campanha limpinha, com respeito", rematou.