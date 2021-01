Chefe de Estado chinês ligou a Marcelo Rebelo de Sousa para o felicitar pela reeleição

O chefe de Estado chinês, Xi Jinping, deu hoje os parabéns a Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição no passado domingo e disse-lhe que deseja trabalhar com o Presidente português na promoção da cooperação bilateral.

Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, as felicitações de Xi Jinping foram feitas numa ligação telefónica.

Os desafios colocados pela pandemia de covid-19 deram um novo impulso à "tradicional amizade" sino-portuguesa, estimulando a "cooperação pragmática" na luta contra o novo coronavírus, disse o Presidente chinês.

Xi Jinping atribui "grande importância" ao desenvolvimento das relações entre a China e Portugal e quer trabalhar com Marcelo Rebelo de Sousa para "beneficiar ambos os países e povos", refere o comunicado.

Marcelo Rebelo de Sousa, com o apoio do PSD e CDS, foi reeleito Presidente da República nas eleições de domingo, com 60,70% dos votos, segundo os resultados provisórios apurados em todas as 3.092 freguesias e quando faltava apurar três consulados.

A socialista Ana Gomes foi a segunda candidata mais votada, com 12,97%, seguindo-se André Ventura, do Chega, com 11,90%, João Ferreira (PCP e Verdes) com 4,32%, Marisa Matias (Bloco de Esquerda) com 3,95%, Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal) com 3,22% e Vitorino Silva (Reagir, Incluir e Reciclar - RIR) com 2,94%.

A abstenção foi de 60,5%, a percentagem mais elevada de sempre em eleições para o Presidente da República.