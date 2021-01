Presidenciais. Marine le Pen felicitou Ventura cinco dias depois das eleições

Marine le Pen, líder da União Nacional de França, felicitou André Ventura pelo resultado do candidato do Chega nas presidenciais, afirmando que os 11,9% que conseguiu representam "renovação e esperança" para os portugueses.

Cinco dias depois das eleições, le Pen escreveu uma mensagem de felicitações, divulgada pelo Chega, em que escreve que a "grande luta" nas presidenciais do candidato da extrema-direita "permitiu abrir uma nova página da história política de Portugal e encarnar uma renovação e esperança para o povo português".

"Este resultado vai muito além do seu próprio país, é um alento e uma esperança para a corrente patriótica que por toda a Europa avança e se reforça", lê-se na mensagem de Marine le Pen, que esteve em Lisboa em 08 e 09 de janeiro, na abertura da campanha eleitoral de André Ventura.

Eleições presidenciais

Marcelo Rebelo de Sousa, com o apoio do PSD e CDS-PP, foi reeleito Presidente da República nas eleições de domingo, com 60,70% dos votos, segundo os resultados provisórios apurados em todas as 3.092 freguesias e quando faltava apurar dois consulados.

A socialista Ana Gomes (PAN e Livre) foi a segunda candidata mais votada, com 12,97%, seguindo-se André Ventura (Chega) com 11,90%, João Ferreira (PCP e Verdes) com 4,32%, Marisa Matias (Bloco de Esquerda) com 3,95%, Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal) com 3,22% e Vitorino Silva (Reagir, Incluir e Reciclar - RIR) com 2,94%.

A abstenção foi de 60,5%, a percentagem mais elevada de sempre em eleições para o Presidente da República.