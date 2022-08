“Regressar ao Haiti significa a morte”, o drama dos migrantes expulsos dos EUA

As pessoas que fogem do Haiti e tentam obter asilo nos Estados Unidos continuam a estar em risco de serem expulsas e enviadas de volta para um país imerso em crise e onde a capital, Port-au-Prince, se tornou num campo de batalha entre grupos armados. Milhares de pessoas tiveram de fugir de casa e muitos habitantes enfrentam um extremamente limitado acesso a cuidados médicos e outros serviços essenciais.

Mais de 26.000 haitianos foram expulsos dos EUA entre setembro de 2021 e junho de 2022. Só no passado mês de maio, a Administração norte-americana expulsou quase 4.000 haitianos. A maior parte das pessoas têm sido expulsas ao abrigo do chamado Título 42, uma diretiva de saúde invocada no início da pandemia de covid-19 que permite o bloqueio de entrada no país e rápida expulsão de migrantes, incluindo quem procura proteção na fronteira dos EUA. Esta política devastadora encerrou efetivamente o asilo na fronteira Sul dos EUA e tem vindo a ser usada para autorizar mais de dois milhões de expulsões do território norte-americano.

Apesar de os voos de deportação para o Haiti terem estado suspensos desde junho passado, sem qualquer mudança na política norte-americana, os haitianos que chegam à fronteira dos EUA podem, mesmo assim, ser expulsos para o que se tornou numa zona de conflito – grupos armados tomaram o controlo de vastas áreas da capital haitiana. Mais de metade dos pacientes que chegam ao hospital da Médicos Sem Fronteiras (MSF) em Tabarre, Port au Prince, sofreram ferimentos com risco de vida, frequentemente causados por armas de elevada potência. Confrontos armados em dois bairros da capital haitiana – Martissant e Cité Soleil – forçaram a organização médico-humanitária a deslocar, em 2021, programas médicos que eram desenvolvidos naquelas áreas desde há muito tempo.

As Nações Unidas documentaram um acentuado aumento nos níveis de violência este ano, com 934 mortos, 684 feridos e 680 raptos em Port-au-Prince entre janeiro e junho. Muitas pessoas que fugiram da violência estão agora a viver em condições terríveis em campos informais de deslocados internos localizados na capital. Nos meses recentes, confrontos armados destruíram de novo as redes de abastecimento de água e interromperam as entregas de camiões de água em Bel Air e noutros bairros. A MSF está a adaptar-se ao atual aumento da violência e insegurança, ativando equipas médicas móveis e fornecendo água e instalações sanitárias.

“Estamos a observar um acréscimo nos raptos e nas mortes, e no número de pessoas que nos dizem que não se sentem seguras nas suas casas e que também não é seguro sair de casa”, descreve o coordenador de projeto da MSF Cédric Chapon, encarregue do programa de violência urbana em Port au Prince. “O acesso à água constitui igualmente um enorme desafio. Desde o início deste ano que registamos uma epidemia de sarna, algo que não é comum no Haiti. E isto está diretamente ligado à falta de água. As pessoas conseguem comprar pequenas quantidades de água potável, mas não conseguem ter água limpa na quantidade necessária para a higiene”, frisa.