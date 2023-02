Esquecidos

Dar à luz com os persistentes obstáculos em Taiz, Iémen

Evgenia Chorou/ MSF

Com um sistema de saúde quase em colapso, o país conta desde 2021 com a ajuda da organização Médicos Sem Fronteiras que juntamente com o Ministério da Saúde iemenita têm vindo a gerir os serviços materno e neonatal no Hospital Al-Jamhouri.