O regresso de Toy Story e Annabelle aos cinemas portugueses

Annabelle 3 - O Regresso a Casa

Título original: Annabelle Comes Home

Realizador: Gary Dauberman

Sinopse: Determinados a evitar que Annabelle cause mais estragos, os demonologistas e investigadores de fenómenos paranormais, Ed e Lorraine Warren, decidem trancar a boneca possuída na sala de artefactos de sua casa, colocando-a “em segurança” dentro de uma vitrine sagrada benzida por um Padre.

Mas uma noite profana de horror está prestes a acontecer, quando Annabelle desperta os espíritos malignos da sala, e todos se voltam para um novo alvo - a filha de 10 anos dos Warren, Judy, e as suas amigas. Terceiro filme do fenómeno global “Annabelle”, que conta a história da infame e sinistra boneca do Universo “The Conjuring”.

Sem filtro

Título original: Chamboultout

Realizador: Eric Lavaine

Sinopse: Na companhia de familiares e amigos próximos, Beatrice (Alexandra Lamy) comemora a publicação do seu livro, onde conta o acidente do marido, que lhes alterou radicalmente a vida: Frederic (José Garcia) ficou cego e sem filtro, passando a dizer tudo o que pensa. Embora continue divertido e sedutor, transformou-se num homem imprevisível.

Mas o livro –um hino à vida –acaba por desencadear uma onda de discussão, porque embora Beatrice tenha alterado os nomes dos amigos que menciona no livro, cada um deles tenta identificar a sua personagem, o que vai despertar segredos e ciúmes escondidos. O grupo de familiares e amigos estremece, mas há tempestades que nos salvam a vida.

Toy Story 4

Título original: Toy Story 4

Realizador: Josh Cooley

Sinopse: Quando Bonnie leva todo o grupo para a viagem com a sua família, Woody acaba num inesperado desvio, que inclui um encontro com a sua amiga há muito tempo desaparecida, Bo Peep, cujo espírito aventureiro e vida na estrada contrastam com o seu delicado exterior de porcelana. Woody e Bo percebem que são de mundos diferentes quando se trata da vida de um brinquedo, mas logo descobrem que essa é a menor das suas preocupações.

Yesterday

Título original: Yesterday

Realizador: Danny Boyle

Sinopse: Ontem, todos conheciam os Beatles... Hoje apenas Jack conhece as músicas. Ele está prestes a tornar-se numa grande estrela.

Do realizador vencedor de um Óscar®, Danny Boyle (“Quem Quer Ser Bilionário?"), e do argumentista nomeado para um Óscar®, Richard Curtis (“O Amor Acontece” e “Notting Hill”), chega uma comédia rock-n-roll sobre música, sonhos, amizade e amor. Jack Malik é um cantautor à procura do sucesso numa pequena cidade costeira inglesa, com apoio da melhor amiga de longa data, Ellie.

Depois de um acidente com um autocarro durante um misterioso apagão global, Jack acorda e descobre que os Beatles nunca existiram … e dá por si num problema muito complicado. Interpretando músicas da melhor banda de sempre para uma audiência que nunca ouviu falar neles, e com a ajuda da sua determinada agente americana Debra, a fama de Jack explode.

Mas à medida que a sua popularidade aumenta, o mesmo acontece com o risco de perder Ellie – a única pessoa que sempre acreditou nele.