Já sabe que filme vai ver esta semana? Espreite aqui as estreias.

Joker

Título original: Joker

Realizador: Todd Phillips

Sinopse: Arthur Fleck é um homem que enfrenta a crueldade e o desprezo da sociedade, juntamente com a indiferença de um sistema que lhe permite passar da vulnerabilidade para a depravação. Durante o dia é um palhaço e à noite luta para se tornar um artista de stand-up comedy…mas descobre que é ele próprio a piada.

Sempre diferente de todos em seu redor, o seu riso incontrolável e inapropriado, ganha ainda mais força quando tenta contê-lo, expondo-o a situações ridículas e até à violência.

Preso numa existência cíclica que oscila entre o precipício da realidade e da loucura, uma má decisão acarreta uma reacção em cadeia de eventos crescentes e, por fim, mortais.

Vita & Virginia

Título original: Vita & Virginia

Realizador: Chanya Button

Sinopse: Vita & Virginia é a história verdadeira da relação apaixonada entre a escritora Virginia Woolf (Elizabeth Debicki) e a enigmática aristocrata Vita Sackville-West (Gemma Arterton) e a história do nascimento do romance ‘Orlando’, que os inebriantes encontros das duas inspiraram.

Vita & Virginia é uma história de amor, contada num estilo contemporâneo, sobre duas mulheres –duas escritoras –que arrasaram as barreiras sociais para encontrarem conforto na sua ligação proibida.

Yao

Título original: Yao

Realizador: Philippe Godeau

Sinopse: Na sua aldeia no norte do Senegal, Yao é um rapaz de 13 anos disposto a tudo para conhecer o seu herói: Seydou Tall, um famoso ator francês.

Convidado a ir até Dakar para promover o seu novo livro, este vai pela primeira vez ao seu país de origem. Para concretizar o seu sonho, o jovem Yao decide fugir e fazer sozinho os 387 quilómetros que o separam da capital.

Comovido com o esforço do rapaz, o ator decide escapar às suas obrigações para o levar a casa. Mas nas estradas poeirentas e incertas do Senegal, Seydou compreende que enquanto se aproxima da aldeia do rapaz, se aproxima também das suas raízes.