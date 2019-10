Will Smith no grande ecrã com "Projeto Gemini"

Já sabe que filme vai ver esta semana? Espreite aqui as estreias.

O caso DeLorean

Título original: Driven

Realizador: Nick Hamm

Sinopse: Depois de ser apanhado pelo FBI a contrabandear cocaína no seu avião, Jim Hoffman (Jason Sudeikis) tem comoúnica hipótese trabalhar para aquela agência como informador. Mas apesar disso a vida corre-lhe bem, e é colocado com a família num rico subúrbio de San Diego. Para sua surpresa, descobre que tem John DeLorean (Lee Pace) como vizinho, o ícone da indústria automóvel.

Rapidamente cresce uma relação de amizade entre os dois homens, ao mesmo tempo que DeLorean se prepara para lançar o seu novo projeto – A DeLorean Motor Company, no qual Jim se envolve ativamente.

Mas com o FBI a pressiona-lo para denunciar o seu fornecedor, e o projeto de DeLoren a atingir um ponto crítico de falta de financiamento, as coisas estão longe de serem idílicas. E quando Jim traz o seu Dealer para o projeto, como novo financiador da DeLorean Company, tudo vai rapidamente ficar pior.

Baseado em eventos reais, O caso DeLorean conta a incrível, inacreditável e por vezes absurda história que se tornou o escândalo mais celebre dos anos 70.

Projeto Gemini

Título original: Gemini Man

Realizador: Ang Lee

Sinopse: “Projeto Gemini” é um thriller de ação inovador com Will Smith no papel de Henry Brogan, um assassino de elite, que se torna no alvo de perseguição de um jovem e misterioso agente secreto que parece ser capaz de prever todos os seus movimentos.

Viriato

Título original: Viriato

Realizador: Luís Albuquerque

Sinopse: Há milhares de anos atrás houve um guerreiro que lutou e deu a sua vida por um território que mais tarde se tornou a Lusitânia. Contra os avanços do império romano, possuidor de uma armada imensa, escolheu dedicar a vida à proteção das suas gentes e das suas terras. O seu nome era...Viriato.

Judy

Título original: Judy

Realizador: Rupert Goold

Sinopse: Inverno de 1968: a lendária Judy Garland chega a Londres para atuar numa série de concertos esgotados. Passaram-se 30 anos desde que se tornou uma estrela global com "O Feiticeiro de Oz". Ela está exausta, assombrada por memórias da infância perdida em Hollywood, agarrada à vontade de voltar para casa junto dos filhos, mas determinada a nunca desiludir os seus fãs.

Guerra das Correntes

Título original: The Current War

Realizador: Alfonso Gomez-Rejon

Sinopse: A história incrível da disputa entre Thomas Edison (Benedict Cumberbatch) e George Westinghouse (Michael Shannon) pelo domínio da eletricidade. Uma história que veio a determinar o mundo como hoje o conhecemos. Apenas um pode iluminar o caminho e controlar o futuro.