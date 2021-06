Euro 2020. País de Gales e Suíça empatam a um golo

As seleções de País de Gales e Suíça empataram este sábado a um golo, em Baku, no Azerbaijão, em jogo refente à primeira jornada do grupo A do Euro 2020.

1 / 8 Naomi Baker / POOL 2 / 8 Valentin Ogirenko / POOL 3 / 8 Valentin Ogirenko / POOL 4 / 8 Tolga Bozoglu / POOL 5 / 8 Tolga Bozoglu / POOL 6 / 8 Valentin Ogirenko / POOL 7 / 8 JEAN-CHRISTOPHE BOTT 8 / 8 Valentin Ogirenko / POOL