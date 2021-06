UEFA Euro2020. 60 mil pessoas viram o jogo Portugal - Hungria ao vivo

Milhares de vozes juntaram-se às dos jogadores de ambas as seleções para cantarem os respetivos hinos. Um momento raro no contexto pandémico que se vive. Com 60 mil adeptos nas bancadas, o jogo de Hungria – Portugal, a contar para o Grupo F, foi o primeiro com lotação esgotada.

O Hungria – Portugal foi o primeiro encontro do UEFA Euro2020 que teve o estádio com lotação esgotada. Uma situação que se irá repetir sempre que a bola rolar em Budapeste. Esta é a única cidade que permite tal cenário, num dos países da Europa onde a vacinação contra a covid-19 está mais avançadas.

Nas bancadas estiveram do Puskás Arena 60 mil pessoa, cerca de seis mil eram portugueses. Mas quer torcessem por uma ou por outra equipa, a banda sonora do jogo fez lembrar os jogos de antigamente – de épocas pré-covid-19.

Apesar de estar fechada aos turistas, a Hungria permitiu a entrada de adeptos que tenham comprado bilhete para os jogos do campeonato europeu. No entanto, para entrar no estádio, todos tiveram de apresentar um teste PCR negativo à covid-19 ou um comprovativo de vacinação.

Os adeptos podem permanecer em território húngaro até 72 horas depois do fim da partida, mas devem fazer um novo teste à saída. A Hungria recebe três jogos neste UEFA Euro2020.