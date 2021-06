UEFA Euro 2020. Titulares que jogaram contra a Hungria estão em recuperação

A seleção nacional voltou hoje a treinar depois de vencer a Hungria no primeiro jogo do Europeu de futebol. Um treino a meio gás, com quase meia equipa de fora.

Fernando Santos orientou o treino para 15 jogadores: os que ficaram no banco no Hungria Portugal e os suplentes Rafa, Renato Sanches e André Silva.

O onze escolhido para o primeiro jogo esteve a recuperar. Entre os banhos e as massagens habituais, alguns deram ao pedal enquanto assistiam ao treino dos colegas.

Para o duelo com a Alemanha, no sábado, o selecionador nacional deve fazer mudanças.