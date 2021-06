Euro. Bélgica, Países Baixos ou Áustria na rota dos oitavos

Bélgica, Países Baixos ou Áustria podem hoje garantir ou ficar com 'pé e meio' nos oitavos de final do Euro2020 de futebol, no dia que marca o regresso aos relvados da Dinamarca, depois do drama vivido com Christian Eriksen.

Em Copenhaga, às 17:00 (horas da Lisboa), a seleção belga defronta uma fragilizada Dinamarca e novo triunfo, depois do 3-0 imposto à Rússia na estreia, deixa os 'diabos vermelhos' na rota para a próxima ronda, seja como um dos dois primeiros classificados do Grupo B ou como um dos melhores quatro terceiros classificados da competição.

Depois do desaire com a Finlândia (1-0), num encontro que ficou sobretudo marcado pelo colapso de Christian Eriksen, que está hospitalizado a recuperar, a seleção dinamarquesa regressa ao Estádio Parken, palco do pesadelo vivido no último sábado, com a obrigação de vencer, ou pelo menos não perder, para reentrar na luta pelo apuramento.

Na quarta-feira, a Rússia venceu a Finlândia, por 1-0, e passou a ter três pontos, apanhando belgas (menos um jogo) e finlandeses na classificação.

No Grupo C, Países Baixos e Áustria, vitoriosos na primeira jornada, defrontam-se em Amesterdão, no último jogo do dia, às 20:00, com ambas as equipas a terem possibilidade de apuramento para os 'oitavos'.

Em caso de triunfo, a seleção holandesa, de regresso a uma fase final de uma grande competição, pode carimbar já a continuidade, se Ucrânia e Macedónia do Norte empatarem ou se os ucranianos vencerem, no outro encontro do agrupamento

Cenário semelhante tem a Áustria, embora, além de bater os holandeses, para confirmar o apuramento, terá que haver empate no outro jogo do grupo ou então vitória da Macedónia do Norte.

Contudo, qualquer equipa que chegue aos seis pontos fica com 'pé e meio' nos oitavos de final, embora necessite de esperar pelas contas dos outros grupos, para confirmar que fica, no pior das hipóteses, num dos quatro melhores terceiros classificados.

O Ucrânia-Macedónia do Norte está agendado para as 14:00, em Bucareste.