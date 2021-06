“Acreditem tanto como nós”. A mensagem de Ronaldo para o duelo decisivo

O capitão da seleção nacional partilhou na terça-feira uma mensagem no Twitter, pedindo que os portugueses acreditem na vitória no jogo desta quinta-feira frente à França, uma partida do UEFA Euro 2020 decisiva para a continuidade de Portugal na competição.

Cristiano Ronaldo partilhou várias fotografias do treino de Portugal, fazendo-as acompanhar pelas hashtags “#AcreditemTantoComoNos” e “#vamoscomtudo”.

A seleção portuguesa de futebol decide esta quarta-feira o futuro no Europeu, sendo certo que se pontuar diante da França garante a passagem aos oitavos de final.

Portugal ocupa o terceiro lugar do Grupo F, com três pontos, os mesmos dos alemães. A qualificação de Portugal fica garantida em caso de empate ou vitória e mesmo uma derrota por dois golos de diferença também colocará a formação lusa na próxima fase.