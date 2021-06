Já foi nomeado o árbitro para o Bélgica-Portugal

O alemão Felix Brych foi nomeado para arbitrar o jogo Bélgica-Portugal, dos oitavos de final do UEFA Euro 2020 de futebol, no domingo, em Sevilha, informou hoje a UEFA no seu site oficial.

O 'juiz' germânico, de 45 anos, vai dirigir o terceiro encontro na competição e o segundo consecutivo dos belgas, uma vez que esteve no Finlândia-Bélgica (0-2), do Grupo B, na segunda-feira, depois de já ter arbitrado o Países Baixos-Ucrânia (3-2), do Grupo C.

Brych, lembrado pelos adeptos portugueses como o árbitro da final da Liga Europa de 2014, entre o Benfica e o Sevilha, conta no currículo com três jogos da seleção portuguesa, o último dos quais em 2019, na meia-final da Liga das Nações, com a Suíça, que a equipa das 'quinas' venceu por 3-1, no Estádio do Dragão.

No Euro2016, dirigiu a partida entre Portugal e Polónia, dos quartos de final, em Marselha, que a formação lusa superou no desempate por grandes penalidade, e já tinha estado num Dinamarca-Portugal (0-1), da qualificação para esse mesmo Europeu, em outubro de 2014, naquele que foi o segundo encontro de Fernando Santos ao comando da seleção nacional e o primeiro oficial.

No domingo, no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, Felix Brych estará acompanhado pelos auxiliares Mark Borsch e Stefan Lupp, enquanto o quarto árbitro será o búlgaro Georgi Kabakov.

Já as funções de videoárbitro estarão entregues ao também germânico Marco Fritz.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

O UEFA Euro 2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.