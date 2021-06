República Checa vence Países Baixos e segue para os quartos do Euro

A República Checa segue para os quartos de final do UEFA Euro 2020 depois de derrotar os Países Baixos, reduzidos a dez, por 2-0, em Budapeste, na Hungria.

Tomás Holes inaugurou o marcador, aos 68 minutos, e fez a assistência para o quarto golo na prova de Patrik Schick, aos 80, num embate também marcado pela expulsão do holandês Matthijs De Ligt, aos 55.

Nos quartos de final, em Baku, no Azerbaijão, a partir das 20:00 locais (17:00 em Lisboa) do próximo sábado, os checos, vice-campeões em 1996, defrontam a Dinamarca, que no sábado goleou o País de Gales, semi-finalista em 2016, por 4-0.