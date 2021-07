UEFA Euro 2020. Dinamarca vence República Checa e está nas meias-finais

A Dinamarca eliminou este sábado a República Checa do UEFA Euro 2020 no jogo dos quartos-de-final, disputado em Baku, no Azerbaijão, garantindo assim a qualificação para as meias-finais da competição. A seleção dinamarquesa ganhou por 2-1 à seleção checa.

O marcador foi inaugurado cinco minutos depois do início da partida pela Dinamarca, com um golo de Thomas Delaney, o primeiro do jogador na prova. Ainda antes do intervalo, volta a marcar com golo de Kasper Dolberg, ao minuto 42.

Depois do intervalo, a República Checa reduziu com golo de Patrik Schick, aos 49 minutos, mas não foi suficiente para garantir um lugar na próxima fase da competição.

A Dinamarca, que chega pela primeira vez às meias-finais desde 1992, ano em que foi campeã, vai defrontar, na quarta-feira, no Estádio de Wembley, em Londres, o vencedor do encontro entre a Inglaterra e a Ucrânia.