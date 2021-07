UEFA Euro 2020. Itália não perde há 32 jogos, Espanha tem o melhor ataque da competição

Itália e Espanha jogam na terça-feira, em Londres, a primeira meia-final do Campeonato da Europa. A partida tem início marcado para as 20 horas.

Em 2012 jogaram a final em Kiev e foi a Espanha que levou a melhor. Agora, italianos e espanhóis procuram em Londres o primeiro bilhete para a final do UEFA Euro 2020.

A seleção de Itália vem de um total de 32 jogos sem perder e já afastou Áustria e Bélgica na fase a eliminar da competição. Mesmo sem Spinazzola, lesionado com gravidade no último jogo, a Squadra Azzurra quer dar mais um passo decisivo na direção do segundo título europeu da história da seleção.

Em busca do quarto título da campeã da Europa, a seleção espanhola afastou Croácia e Suíça no caminho até à fase de todas as decisões, em Wembley.

A equipa de Luis Enrique tem o melhor ataque da prova, com 12 golos marcados. Ao que tudo indica não poderá ter em campo Pablo Sarabia, que já marcou por duas vezes.

Nas bancadas de Wembley são esperados cerca de 60 mil adeptos.

