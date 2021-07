"Não consigo descrever por palavras a minha emoção. Foi um jogo duro"

A Itália está na final do UEFA Euro 2020 após eliminar a Espanha nos penáltis, depois do empate a uma bola no Estádio de Wembley, em Londres.

O primeiro golo da partida surgiu aos 60 minutos, por intermédio de Federico Chiesa, e deu a vantagem a Itália. Mas aos 80 minutos, Espanha reduziu com golo de Álvaro Morata.

O tempo regulamentar terminou com Espanha e Itália empatadas a uma bola e o jogo seguiu para prolongamento. A passagem à final do campeonato da Europa só ficou decidida nas grandes penalidades.

A seleção italiana, campeã em 1968 e vice em 2000 e 2012, defronta no próximo domingo, também no Estádio de Wembley, em Londres, o vencedor do Inglaterra-Dinamarca.