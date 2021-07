UEFA Euro 2020. Confrontos entre adeptos e polícia em Wembley

Dezenas de adeptos ingleses tentaram invadir o Estádio de Wembley, em Londres, antes do início da final do UEFA Euro 2020, entre Inglaterra e Itália.

Os adeptos tentaram quebrar as barreiras de segurança e a polícia teve de intervir, como é possível ver no vídeo. Viveram-se momentos de tensão com confrontos violentos entre autoridades e adeptos.

O estádio de Wembley tem capacidade para 90.000 espetadores, mas foi limitada a 65.000 por causa de restrições devido à pandemia covid-19, quase o triplo do número permitido na fase de grupos, quando só assistiram aos jogos 22.500 pessoas.

A maioria dos bilhetes, com preços entre os 95 e 945 euros, foram vendidos com muita antecedência, mas a qualificação de Inglaterra para a final resultou numa corrida aos ingressos, havendo notícias de pessoas pedirem mais de 40.000 euros por entrada.