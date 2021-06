Fernando Santos: "Os jogadores estão a chorar"

Fernando Santos considerou injusta a derrota frente à Bélgica, que deixou Portugal pelo caminho nos oitavos de final do UEFA Euro 2020, este domingo, em Sevilha, Espanha.

"Quem marca ganha", disse o selecionador nacional, acrescentando que os jogadores "correram, lutaram e criaram situações", mas "a bola não quis entrar".

Na conferência de imprensa no final do jogo, Fernando Santos admitiu que a derrota foi uma "grande desilusão" para os jogadores, que acreditavam que conseguiam chegar à final da competição.

Mas, há coisas para ganhar no futuro, diz o selecionador, que acredita que a equipa das quinas tem que sair do Euro com a cabeça erguida.