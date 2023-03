O capitão da seleção, Cristiano Ronaldo, foi o último sair do balneário e a juntar-se aos companheiros que treinaram sem bola durante os 15 minutos abertos à comunicação social. Depois de alinharem pelas respetivas equipas, no último fim de semana, este treino destinou-se à recuperação física dos atletas.

Arrancou esta segunda-feira, o primeiro treino de Roberto Martinez como selecionador nacional . No início da preparação para a fase de qualificação do Euro2024, na Alemanha, o técnico espanhol, contou com todos os convocados.

Uma sessão mais focada na recuperação dos jogadores, na qual o espanhol 'montou' um ginásio em pleno relvado, fazendo os 25 convocados efetuaram trabalho físico em bicicletas estáticas e alongamentos em colchões colocados no relvado, numa sessão antecedida por uma palestra do técnico espanhol com o grupo e na presença do presidente da FPF, Fernando Gomes.

Fora das contas para dupla jornada está o experiente central Pepe, de 40 anos, que falhou os últimos jogos do FC Porto, devido a lesão, e acabou por ser excluído no domingo da lista dos convocados da seleção, reduzida assim a 25. O estreante, Diogo Leite, foi uma das novidades neste primeiro treino.

O guarda-redes Celton Biai, do Vitória de Guimarães, que está convocado para os dois particulares da seleção portuguesa de sub-21, participou esta segunda-feira no apronto e também marcará presença no de quarta-feira.