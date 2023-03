Meia dúzia de golos na visita de Portugal ao Luxemburgo

Os suplentes Otávio e Rafael Leão marcaram o cinco e sexto tentos, aos 77 e 88 minutos, respetivamente, sendo que o avançado do AC Milan falhou quase ao cair do pano uma grande penalidade.

Portugal visitou e venceu o Luxemburgo por 5-0 com “bis” de Cristiano Ronaldo. João Félix, Bernardo Silva e Otávio apontaram os restantes golos no Stade de Luxembourg, num jogo dirigido pelo árbitro romeno Radu Petrescu.

Os defesas Diogo Dalot, António Silva e Nuno Mendes foram as novidades do segundo “onze” de Roberto Martínez para o jogo com o Luxemburgo, a contar para a segunda jornada do Grupo J.

Com este resultado, Portugal é líder isolado do Grupo J de qualificação para o Euro 2024, com um total de seis pontos. Logo atrás, em segundo, surge a Eslováquia, com quatro pontos depois da vitória por 2-0 frente à Bósnia-Herzegovina, que tem três pontos, os mesmos da Islândia, que marcou 7-0 ao Liechtenstein - último do Grupo J com zero pontos. Antes está o Luxemburgo com um ponto.