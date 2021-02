Fazer xixi no chuveiro ajuda a salvar o planeta

Fazer xixi durante o banho de chuveiro é um pequeno passo para ajudar o ambiente. A ciência aconselha e explica porquê.

Cada vez que se faz xixi, é preciso puxar o autoclismo. Ao contrário das fezes, a urina não precisa de grande incentivo para ir por água abaixo. Embora muitas descargas possam ser interrompidas a meio do processo, a maioria não pode e isso resulta num desperdício de água.

Vamos a contas:

Em média, uma descarga de autoclismo usa, no mínimo, 7 litros de água (e pode chegar a 15 litros).

Em média, um adulto tem de urinar 7 vezes por dia. O que significa que uma pessoa gasta, todos os dias 49 litros de água.

Só num ano e só no autoclismo, uma pessoa utiliza, no mínimo, 17.885 litros de água.

Assim, ao evitar pelo menos uma vez por dia uma ida à sanita estará a poupar 7 a 15 litros de água o que perfaz, ao fim de um ano, 2.555 litros de água, numa conta arredondada para baixo.

E se toda a população portuguesa não fosse à sanita uma vez por dia?

Em 365 dias, os números tornam-se ainda mais impressionantes.

Tendo em conta que a população residente (últimos dados são de 2019) é de 10 295 909.

Vamos supor que todos vão à casa de banho fazer xixi exatamente o mesmo número de vezes por dia - o que é óbvio que não acontece, mas estamos a arredondar todas as contas aqui - equivale a 72.071.363 descargas de autoclismo, cada uma a empurrar 7 litros de água = 504.499.541 litros de água limpa para o esgoto num ano em Portugal.

Há ainda um bónus: para quem utiliza papel higiénico, esta é uma forma de poupar um rolo inteiro a cada 50 dias.

E não será um pouco repugnante?

Vejamos a composição da nossa urina: 95% é água, 3% é ureia e a restante percentagem é constituída por milhares de outros componentes em concentrações pequenas.

Se a preocupação é "sujarmo-nos" com a urina no duche, a resposta está já aqui - estamos no duche. Em poucos segundos está tudo no esgoto a caminho de uma ETAR para ser devidamente tratado.

Uma pequena gota no oceano de desperdício

Focámos esta questão de "fazer xixi no chuveiro" no fundo para chamar a atenção para o desperdício de água no mundo moderno.

Este é um pequeno gesto com que podemos contribuir pouco a pouco para a vida (mais) sustentável no nosso planeta.

(O seguinte será não passar mais de 5 minutos debaixo do chuveiro e seguir os outros conselhos para um uso eficiente da água)