Marcelo destaca resistência do FC Porto "num ano muito difícil"

O Presidente da República felicitou este sábado o FC Porto pelo título português de futebol, destacando a resistência psicológica e física demonstrada pelos 'dragões' após "a paragem forçada de meses" da I Liga devido à pandemia da covid-19.

Para o Chefe de Estado, o triunfo dos 'dragões', que na quarta-feira conquistaram o seu 29.º título de campeão português de futebol, tem um duplo significado.

"Por um lado, a vitória de uma Liga é sempre um facto maior, direi mesmo dos factos maiores do futebol português. Mas há um segundo significado adicional no ano em que vivemos, com a pandemia. E que, com a paragem forçada de meses, exigiu, de facto, uma resistência psicológica, uma resistência física, uma capacidade anímica que o FC Porto demonstrou ter. E que lhe permitiu na ponta final acentuar ter uma vantagem que tinha no momento em que as competições pararam", notou.