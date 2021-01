China anuncia primeira morte por uma pneumonia viral em Wuhan. O que ficou para a História a 11 de janeiro

1148

D. Afonso Henriques conquista a vila de Óbidos aos mouros.

1580

Realizam-se as Cortes de Almeirim que reconhecem o direito de Filipe II de Espanha ao trono português, com o título de Filipe I.

1935

Sessão de abertura da primeira Assembleia Nacional da ditadura do Estado Novo.

1962

Morre, aos 60 anos, György Orth, treinador húngaro ao serviço do FC Porto, depois de um treino matinal para preparar o jogo com o Vitória de Guimarães.

1973

Os funcionários que participaram na vigília da Capela do Rato, em Lisboa, contra a guerra colonial, são expulsos da Função Pública, por decisão do Governo da ditadura.

1985

Começa a primeira edição do Festival Rock in Rio, no Brasil.

1991

O rali Paris Dakar é interrompido pelo assassínio, a tiro, do piloto francês Charles Cabannes.

2002

Chegam à base naval norte-americana de Guantánamo, Cuba, os primeiros prisioneiros do Afeganistão.

2004

É apresentado o projeto PET Mamografia, tecnologia para deteção do cancro da mama, desenvolvida por investigadores portugueses.

2005

O ex-presidente do Benfica João Vale e Azevedo é condenado a seis anos de prisão, em cúmulo jurídico, no âmbito do caso EuroÁrea.

2008

Morre Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a conquistar o Evereste, o cume mais alto do Mundo. Tinha 88 anos.

2015

Uma marcha silenciosa de solidariedade para com as vítimas dos atentados em França junta mais de um milhão de pessoas em Paris.

Morre Anita Ekberg, atriz sueca estrela do filme "La Dolce Vita", de Federico Fellini. Tinha 83 anos.

2016

Morre, aos 69 anos, David Bowie, cantor britânico.

2017

Barack Obama faz o seu último discurso como Presidente dos EUA.

2020

As autoridades chinesas anunciam a morte de um primeiro doente com pneumonia viral em Wuhan, capital da província central chinesa de Hubei.