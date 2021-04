60 anos do envio do primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin. O que ficou para a História a 12 de abril

1861

Início da Guerra Civil norte-americana, com o assalto das forças confederadas (do Sul) ao Forte Sumter, na Carolina do Sul.

Canva

1918

Grande Guerra 1914-18. As forças alemãs tomam Armentieres, em França.

Canva

1945

Morre o 32º Presidente dos EUA, Franklin D. Roosevelt, 63 anos. Sucede-lhe o vice-Presidente Harry Truman.

AP

1955

A vacina contra a poliomielite é declarada segura e efetiva.

REUTERS

1961

O cosmonauta soviético Yuri Gagarine é o primeiro homem em órbita em redor da Terra, a bordo da nave Vostok-1

1 / 11 AP/Hulton Getty 2 / 11 ASSOCIATED PRESS 3 / 11 ASSOCIATED PRESS / TASS 4 / 11 ASSOCIATED PRESS 5 / 11 ASSOCIATED PRESS 6 / 11 AP/Tass 7 / 11 ASSOCIATED PRESS 8 / 11 ASSOCIATED PRESS/Bob Dear 9 / 11 ASSOCIATED PRESS 10 / 11 ASSOCIATED PRESS/Dmitry Lovetsky 11 / 11 ASSOCIATED PRESS/Dmitry Lovetsky

1992

Abertura da Eurodisney, nos arredores de Paris

© STR New / Reuters

1995

O Presidente Mário Soares condecora, com a Ordem da Liberdade, o escritor chinês Ai Qing e Chen Yongyi, tradutor de "Os Lusíadas".

© Rafael Marchante / Reuters

1997

Viagem de João Paulo II a Sarajevo, Bósnia.

© Reuters Photographer / Reuter

2002

Golpe militar na Venezuela, com apoio da indústria petrolífera. Hugo Chávez é deposto. Regressará ao poder 48 horas depois

© Jorge Silva / Reuters

2003

Mais de 83% de eleitores húngaros aprovam a adesão à União Europeia.

© Karoly Arvai / Reuters

2007

A deputada do PCP Odete Santos intervém pela última vez no plenário da Assembleia da República.

Atentado suicida contra o Parlamento iraquiano, em Bagdade, provoca oito mortos e 23 feridos. A célula da rede terrorista Al-Qaeda no Iraque reivindica a autoria do atentado.

© Mahmoud Raouf Mahmoud / Reute

2011

Os 11 arguidos do caso Portucale, ligado ao abate ilegal de sobreiros para a construção de um empreendimento imobiliário e turístico em Benavente, são todos absolvidos.

JOSE SENA GOULAO

2017

Cristiano Ronaldo torna-se o primeiro futebolista a atingir os 100 golos nas taças europeias de futebol, ao 'bisar' na visita ao Bayern Munique, nos quartos de final da Liga dos Campeões.