O adeus a Zé Pedro: o que ficou para a História a 30 de novembro

1786

Abolição da pena de morte no primeiro estado europeu, o Grão-Ducado da Toscânia, a Norte de Itália.

1835

Nasce o escritor norte-americano Mark Twain, pseudónimo de Samuel Lanhorne Clemens, autor de "Huckleberry Finn".

1874

Nasce o político britânico Winston Churchill, líder Conservador, duas vezes primeiro-ministro, Prémio Nobel de Literatura em 1953.

Len PUTTNAM

1900

Morre, em Paris, o escritor inglês de origem irlandesa Oscar Wilde, autor de "O Retrato de Dorian Gray". Tinha 46 anos.

1935

Morre, com 47 anos, em Lisboa, o poeta português Fernando Pessoa, autor de "Mensagem", criador de Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e ainda de Bernardo Soares e Alexander Search.

1981

Guerra Fria. Os EUA e a URSS abrem negociações em Viena, para redução das armas nucleares na Europa.

1995

Morre, com 58 anos, Fernando Assis Pacheco, jornalista, poeta, romancista, autor de "Cuidar dos Vivos", "Catalabanza Quilolo e Volta", "Walt", "Trabalhos e Paixões de Benito Prada".

O presidente dos EUA Bill Clinton é o primeiro chefe de Estado norte-americano a visitar a Irlanda do Norte.

JOE MARQUETTE

2000

O general guineense Ansumane Mané é morto a tiro perto da capital da Guiné-Bissau.2001

Dois atentados em Israel provocam sete mortos e dão início às represálias israelitas.

2003

Morre, com 79 anos, Jesus Correia, o último dos Cinco Violinos do futebol do Sporting, campeão do mundo de hóquei em patins.

Começa o processo de desarmamento, desmobilização, reabilitação e reintegração da Libéria, sob a supervisão da ONU, após 14 anos de guerra civil.

2004

O Presidente da República Jorge Sampaio comunica a dissolução do Parlamento e a antecipação de eleições legislativas.

Benoit Doppagne

2005

A NASA confirma a existência de água em Marte.

ESA

2009

O escritor mexicano José Emilio Pacheco vence o Prémio Cervantes, o maior galardão das letras, pelo conjunto da sua obra.

2011

Morre João Oliveira Martins, antigo ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações entre 1985 e 1990, em dois executivos chefiados pelo então primeiro-ministro Cavaco Silva. Tinha 77 anos.

2012

Morre Inder Kumar Gujral, antigo primeiro-ministro indiano. Tinha 92 anos.

ED BAILEY

2017

Morre, aos 61 anos, em Lisboa, Zé Pedro, guitarrista dos Xutos e Pontapés.

JOS\303\211 SENA GOUL\303\203O

2018

O Tribunal de Aveiro fixa em três anos de prisão efetiva o cúmulo jurídico das penas aplicadas a Manuel Godinho, em dois processos que resultaram de certidões extraídas do caso "Face Oculta".