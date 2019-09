Advogado vai pedir libertação de Rui Pinto

O advogado de Rui Pinto diz que se não houver acusação nos próximos dias vai pedir a libertação do denunciante português

Em entrevista ao Der Spiegel, William Bourdon afirma que não é comum ter alguém detido por tanto tempo sem uma acusação formal. Sublinha que na Alemanha, França, Inglaterra ou Itália nunca seria detido com base nestas acusações.

Recorde-se que o denunciante do Football leaks está detido desde 22 março e está indiciado por crimes relacionados com o alegado acesso ilegal a correspondência da Doyen e do Sporting.