Acordo entre Rui Pinto e a Polícia Judiciária permite desencriptar dez discos externos

Rui Pinto, criador do Football Leaks e autor das revelações do caso Luanda Leaks, que estava em prisão preventiva desde 22 de março de 2019, foi esta quarta-feira colocado em prisão domiciliária. O alegado pirata informático aceitou colaborar com a Justiça e vai ajudar a Polícia Judiciária a aceder a milhares de ficheiros informáticos.