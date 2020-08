Rui Pinto terá estado perto de entrar em programa de proteção de testemunhas em França

Rui Pinto terá estado a um passo de entrar num programa de proteção de testemunhas, em França, e a defesa garante que as negociações com as autoridades francesas só foram travadas pela detenção, na Hungria.

Rui Pinto começa a ser julgado no dia 4 de setembro pelo alegado acesso ilegal a caixas de correio eletrónico e a sistemas informáticos da Federação Portuguesa de Futebol, do Sporting, da sociedade de advogados PLMJ, da Procuradoria-Geral da República e do fundo Doyen, do qual - diz o Ministério Público - terá tentando extorquir entre 500 mil e um milhão de euros.

Football Leaks: Rui Pinto arrola como testemunhas Ana Gomes, Bruno de Carvalho, Snowden e outras personalidades

Rui Pinto, criador do Football Leaks, arrolou personalidades do desporto, da política, o diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) e Edward Snowden como testemunhas no julgamento que começa em setembro e no qual responde por 90 crimes.

Na contestação, entregue ao Tribunal Central Criminal de Lisboa, e a que a agência Lusa teve hoje acesso, a defesa do arguido sustenta que, "além dos factos em causa e o número de testemunhas apresentado pela acusação" do Ministério Público, "entende revelar-se necessário para a descoberta da verdade" ouvir mais 45 testemunhas que constam do documento.

A antiga eurodeputada Ana Gomes, que sempre defendeu Rui Pinto, é a primeira da lista de testemunhas, que tem outros nomes ligados à política, como o ex-coordenador do Bloco de Esquerda (BE) Francisco Louçã e o ex-ministro Miguel Poiares Maduro, ou personalidades do desporto, como o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, e Octávio Machado.

O diretor nacional da PJ, Luís Neves, e Edward Snowden, antigo administrador de sistemas da Agência de Segurança Nacional (CIA) dos Estados Unidos, que revelou, em 2013, informações confidenciais e programas ilegais de espionagem, são outras das testemunhas arroladas na contestação assinada pelos advogados Francisco e Luísa Teixeira da Mota.

A defesa de Rui Pinto arrolou também como testemunhas o jornalista e ativista cívico angolano Rafael Marques, o comentador desportivo Rui Santos, Paulo de Morais, ex-vice-presidente da Direção - Transparência e Integridade, Associação Cívica e antigo candidato presidencial, assim como várias pessoas de nacionalidade estrangeira.

Rui Pinto e Isabel dos Santos confrontam-se no Twitter

Depois de ter sido libertado no início do mês, Rui Pinto voltou ao ataque no Twitter e o alvo foi a empresária angolana Isabel dos Santos, que não deixou o hacker sem resposta.

Numa publicação na rede social, Rui Pinto falou da hipótese da família da Isabel dos Santos ser "a real proprietária de uma das maiores propriedades muradas da Europa", referindo-se à Herdade da Torre Bela, no Ribatejo.

Em resposta, a empresária angolana disse que Rui Pinto acusa sem provas, sendo "um mero curioso que vive de fofoca".