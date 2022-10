O criador do Football Leaks, Rui Pinto, começa hoje a prestar declarações perante o coletivo de juízes que o está julgar desde 04 de setembro de 2020 no âmbito de um processo no qual responde por um total de 90 crimes.

O editor de sociedade da SIC, Luís Garriapa refere que o julgamento será importante para ouvir a defesa de Rui Pinto. Entre os 90 crimes cometidos, o editor refere ainda que a grande questão é saber se Rui Pinto é visto como um denunciante ou apenas um pirata informático.