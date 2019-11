O mistério das vacas levadas pelo furacão Dorian que terão nadado quilómetros nos EUA

Tom Copeland

As vacas também nadam...

... Pelo menos a avaliar pelo percurso que tiveram de fazer estas três vacas que desapareceram da ilha de Cedar, na Carolina do Norte, levadas pelo furacão Dorian que fustigou os EUA em setembro deste ano.

Quase dois meses depois apareceram quase 50 km mais abaixo, no parque nacional Cape Lookout, já em Outer Banks, as estreitas ilhas em forma de barreira que existem ao largo da costa.

As autoridades acreditam que as vacas foram levadas por um "mini-tsunami" provocado pelo furacão, mas mesmo com a ajuda "das gigantes" provocadas pelo mau tempo, estas vacas teriam de ter nadado pelo menos 8 quilómetros, até conseguirem chegar à costa

Randall Hill

A 1.ª vaca foi localizada nas Ilhas-barreira ao longo da costa cerca de um mês depois da tempestade, enquanto as outras duas nas últimas semanas, após terem sido dadas como mortas pelo proprietário.

Os funcionários do Parque natural onde os animais foram encontrados diz que as vacas tiveram sorte por não se afogarem no Atlântico, como aconteceu com vários cavalos durante o furacão que chegou à costa da Carolina do Norte como Tempestade de categoria 1 e fustigou a região com ventos muitos fortes e chuvas torrenciais que inundaram grande parte da costa.