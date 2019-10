Avaria em avião da SATA impede ligação adicional ao Corvo

A SATA Air Açores informou que "a ligação adicional prevista hoje para a ilha do Corvo", a mais pequena do arquipélago, "teve de ser cancelada", devido "a uma avaria no equipamento do avião afeto a esta operação".



"Os sobresselentes necessários à reparação da aeronave já foram expedidos pelo fabricante e chegarão à manutenção da SATA na sexta-feira de manhã, prevendo-se que a operação para a ilha do Corvo seja retomada nessa tarde", adianta um comunicado do gabinete de comunicação da empresa, acrescentando que "no sábado também será realizado uma frequência adicional para repor a regularidade das ligações a esta ilha".



A companhia aérea açoriana refere que "a segunda aeronave Q200, que também opera a ilha do Corvo, está em trabalhos de manutenção programada, não sendo viável a sua entrada imediata em linha", situação que "também afetou voos para outras ilhas, nomeadamente Flores, Pico, S. Jorge e Faial, durante o dia de hoje e de amanhã [Notes:sexta-feira] , cujos passageiros estão a ser reacomodados em outros voos".



A SATA Air Açores, que assegura as ligações áreas entre as nove ilhas dos Açores, assegura ainda que "está a prestar todo o apoio normal e regulamentar aos passageiros afetados por situações de irregularidade operacional".



No comunicado enviado às redações, o Conselho de Administração "pede desculpa pelos inconvenientes causados".



A transportadora aérea SATA anunciou na terça-feira à tarde o cancelamento de uma ligação Lisboa-Horta-Lisboa e de mais de 20 voos interilhas açorianas previstos para quarta-feira devido à passagem pelo arquipélago do furacão "Lorenzo".



Na quarta-feira à tarde, após a passagem do furacão, anunciou a realização de três voos que permitiriam retomar as ligações aéreas com o grupo Central.



O porta-voz da SATA, António Portugal, adiantou, na altura, à Lusa que naqueles três voos seriam reencaminhados "250 passageiros" para o grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial).



A passagem do furacão "Lorenzo" pelos Açores provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas.

Lusa