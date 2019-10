O único porto comercial da ilha das Flores ficou totalmente destruído com a passagem do furacão. A ilha não consegue receber alimentos ou combustível de fora. Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional, garantiu que está a tentar encontrar uma solução.

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, vai deslocar-se hoje aos Açores, em representação do primeiro-ministro, António Costa, para analisar os danos causados pelo furacão.