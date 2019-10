As primeiras imagens subaquáticas do Porto das Lajes após a passagem do furacão

A Marinha portugueses divulgou este sábado as primeiras imagens subaquáticas do Porto das Lages, nos Açores, depois do furacão Lorenzo ter deixado um rasto de destruição na zona.

Através do site oficial, a Marinha adiantou que o navio-patrulha de Setúbal já fez o reconhecimento inicial do local e que os mergulhadores de bordo registaram as primeiras imagens subaquáticas.

Marinha Portuguesa

O NRP Setúbal encontra-se em missão no arquipélago dos Açores, para auxiliar nos trabalhos de recuperação do Porto das Lajes e prestar apoio logístico.

A passagem do furacão Lorenzo pelos Açores, na quarta-feira, provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas.