Açores determina apoio na área da habitação e ajuda social de emergência devido ao furacão

O Governo dos Açores vai atribuir apoios extraordinários na área da habitação às famílias do Faial, Flores, Pico, São Jorge e Graciosa, afetadas pela passagem do furacão "Lorenzo", e um apoio social de emergência para agregados em carência económica.

A resolução que aprova este regime excecional de apoio às famílias afetadas pela passagem do furacão naquelas ilhas foi hoje publicada em Jornal Oficial.

"Na sequência da passagem do furacão Lorenzo pelo arquipélago no início deste mês, o Governo Regional aprovou, em 11 de outubro, o regime excecional de apoios a conceder às famílias do Faial, Flores, Pico, São Jorge e Graciosa, de forma a responder às necessidades decorrentes dos danos sofridos nas habitações onde residem, mas também, no caso de famílias em comprovada carência económica, através de apoio para aquisição de algum recheio essencial, nomeadamente mobiliário ou eletrodomésticos", refere uma nota do executivo.