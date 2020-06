Manifestação em frente à embaixada dos EUA em Lisboa contra a morte de George Floyd

Dezena e meia de manifestantes estão a protestar esta terça-feira diante da embaixada dos Estados Unidos, em Lisboa, contra a morte e contra o que consideram ser a atitude racista da polícia norte-americana, do afro-americano George Floyd.

O protesto organizado pela Frente Unitária Antifascista (FUA), destina-se também a "responder à ameaça do Presidente norte-americano, Donald Trump", que classificou a Antifa, da qual a FUA é membro, como um "grupo terrorista".

O protesto, pacífico e em modo de vigília, começou às 18:30 de Lisboa, hora do início do funeral de George Floyd, nos Estados Unidos, e prolonga-se até às 21:30, disse a organizadora do evento, Rita Casimiro, da Plataforma Antifascista de Lisboa e Vale do Tejo e também responsável da FUA.

O último adeus a George Floyd

A cerimónia era reservada a familiares, no entanto centenas de pessoas reuniram-se numa vigília.

George Floyd, afro-americano de 46 anos, morreu durante uma detenção, quando um polícia pressionou o joelho contra o seu pescoço durante cerca de 9 minutos.

Homenagens multiplicam-se pelos EUA no dia do funeral de George Floyd

O funeral de George Floyd realiza-se esta tarde, no estado norte-americano do Texas.