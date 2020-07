Protestos nos Estados Unidos. Ativistas organizam convenção na Internet contra o racismo

Os ativistas querem mudanças no país e não desistem da luta desencadeada pela morte de George Floyd.

O movimento está a reinventar-se e os ativistas avançam já com novas estratégias de protesto. Milhares de pessoas deverão participar numa convenção nacional no fim de agosto organizada através da Internet.

Discursos, debates e atuações vão ser transmitidos em plataformas digitais. O objetivo é desenvolver um conjunto de propostas e reivindicações antes das eleições presidenciais de novembro.

Segurança reforçada para o Dia da Independência

Com a aproximação do Dia da Independência, o feriado do 4 de julho, a segurança vai ser reforçada junto a várias estátuas e monumentos dos Estados Unidos por uma recém criada unidade especial.

O Governo quer evitar mais atos de vandalismo contra símbolos ligados à escravatura.