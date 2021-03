Começaram a ser escolhidos os jurados para o julgamento do polícia acusado da morte de George Floyd

Começou esta terça-feira, e com um dia de atraso, a escolha dos jurados que vão julgar o polícia acusado da morte do afroamericano George Floyd.

À porta do tribunal de Minneapolis, manifestantes homenagearam George Floyd e exigiram já a condenação de Derek Chauvin. O ex-polícia é acusado pela morte do afroamericano em maio do ano passado.

O julgamento arrancou oficialmente esta terça-feira com a escolha dos doze jurados. Terá advogados famosos, um forte dispositivo de segurança e transmissão televisiva.