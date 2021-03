George Floyd. Testemunhas descreveram polícia como "frio" e "cruel"

O julgamento de Derek Chauvin, o antigo polícia de Minneapolis acusado do homicídio do afro-americano George Floyd, arrancou na segunda-feira. O julgamento do crime que ecoou e espoletou uma onda maciça de protestos contra a violência racial está a ser transmitido pela televisão.

8 minutos e 46 segundos

Durante a sessão que decorreu na terça-feira, as testemunhas descreveram o comportamento "frio" e "cruel" de Derek Chauvin enquanto pressionava o pescoço de George Floyd com o joelho.

De lágrimas nos olhos, Darnella Frazier, de 18 anos, que captou um vídeo do homicídio, descreveu o olhar do antigo polícia quando olhou para as pessoas que assistiram ao crime: "Ele simplesmente fixou o olhar em nós, olhou para nós. Tinha um olhar frio, cruel. Não se importou [de estar a matar uma pessoa]. Parecia que não queria saber do que estávamos a dizer."

A testemunha também disse que Tou Thao, também polícia na altura, e outros agentes estavam preparados para agredir as cerca de 15 pessoas que pediam a Derek Chauvin para deixar Floyd respirar.

"Colocaram [os agentes] as mãos nos cassetetes e nós recuámos", referiu Darnella Frazier.

"Acreditei que tinha assistido a um homicídio"

A bombeira de Minneapolis Genevieve Clara Hansen descreveu o que considerou o testemunho de um homicídio, enquanto perguntava aos agentes se tinham verificado o pulso do cidadão afro-americano.

"Acreditei que tinha assistido a um homicídio", disse a bombeira, cujo testemunho ficou marcado por momentos de antagonização com Eric Nelson, advogado de Derek Chauvin.

Genevieve Clara Hansen também descreveu a frustração que sentiu quando viu o que considerou ser a polícia a matar uma pessoa indefesa.

Este testemunho coincidiu com o Donald Williams, antigo lutador de artes marciais, que disse que percebeu que Derek Chauvin estava a estrangular Floyd e sentiu que tinha "assistido a um homicídio".

"Ele [George Floyd] apagou-se lentamente... Como um peixe dentro de um saco", descreveu a testemunha. Questionado sobre a razão pela qual não ligou para o serviço de emergência, Williams disse que não o fez porque estaria a ligar para a polícia para denunciar um crime feito pela polícia que estava à sua frente.

"Força excessiva e irracional"

Na segunda-feira, o procurador Jerry Blackwell, que pertence à entidade equivalente ao Ministério Público em Portugal, disse que Chauvin utilizou "força excessiva e irracional" e que iria provar, "sem sombra de dúvida", que o antigo polícia "está longe de ser inocente".

Já Ben Crump, advogado da família de George Floyd, considerou que o julgamento é "um referendo" à Justiça e à igualdade nos Estados Unidos da América.

Joe Biden está a acompanhar julgamento "com atenção"

De Washington chegou, também na segunda-feira, a confirmação de que o Presidente, o democrata Joe Biden, iria acompanhar "com atenção" o julgamento.

O anúncio foi feito pela porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, que garantiu que Biden iria acompanhar "as sessões com atenção, assim como todos" os norte-americanos, recordando que para a administração que iniciou funções em 20 de janeiro o combate às "injustiças raciais" é uma prioridade.

Várias estações de televisão estão a transmitir na íntegra o julgamento de Derek Chauvin, apontado como o homicida de George Floyd, em maio de 2020.

O crime gerou uma onde de protestos contra a injustiça racial e a violência policial nos Estados Unidos, que se repercutiu em várias partes do planeta, incluindo em Portugal.

Veredicto deverá ser conhecido até ao início de maio

O julgamento está a decorrer sem audiência, por causa da pandemia, mas é esperado que milhares de norte-americanos o sigam pela televisão.

O veredicto é esperado para o final de abril ou início de maio e os 12 jurados têm de decidir por unanimidade, sob pena de o julgamento ser considerado nulo.

A possibilidade de nulidade do julgamento ou de absolvição do acusado poderá desencadear tumultos em Minneapolis (Minnesota), à semelhança do que aconteceu no ano passado.

Os processos contra polícias por violência excessiva no cumprimento de funções são raríssimos, mas as condenações são mais invulgares ainda.

A autarquia de Minneapolis fez uma profunda restruturação da polícia e aceitou, em meados de março, pagar cerca de 23 milhões de euros à família de Floyd, de modo a encerrar a reclamação civil.

O advogado de Chauvin criticou o acordo, já que, segundo Eric Nelson, poderá influenciar os jurados.

Os outros três polícias envolvidos no caso - Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao - só serão julgados por "cumplicidade no homicídio" em agosto, também devido à pandemia.